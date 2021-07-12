تراند الفن: في 4 خطوات.. طريقة العودة من ويندوز 11 إلى ويندوز 10 

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:10 صباحاً - في أحيان كثيرة قد يحتاج مستخدم نظام ويندوز حديث، إلى العودة للنظام الأقدم، مثال على ذلك قد يحتاج مستخدم ويندوز 11 العودة لنظام ويندوز 10.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير التقني سمير الجنيد، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، خطوات العودة من ويندوز 11 إلى ويندوز 10 بكل سهولة.

وقال الجنيد، إن شركة مايكروسوفت أتاحت للمطورين العودة إلى ويندوز 10 بعد تنزيلهم لنظام ويندوز11 وذلك من خلال الخطوات التالية:

• الذهاب إلى الاعدادات ، ثم الذهاب إلى التحديثات، الذهاب إلى إعدادات متقدمة، ثم الضغط على خيار استعادة النظام.

وأشار الخبير التقني سمير الجنيد، إلى أن هذه الخطوات قد تستغرق من 5 إلى 15دقيقة مع إعادة التشغيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.