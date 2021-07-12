تراند الفن: شاهد: ولي العهد وسلطان عمان أثناء متابعتهما لنهائي كأس الأمم الأوروبية بين إيطاليا وإنجلترا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:10 صباحاً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد : نشر المصور بندر الجلعود، صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، وهما يتابعان نهائي كأس أمم أوروبا. وعلق الجلعود على الصورة قائلاً : ” سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والسلطان هيثم بن طارق خلال متابعتهم في نيوم مساء اليوم نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020 بين إيطاليا وإنجلترا. وكان سمو ولي العهد قد اصطحب السلطان هيثم بن طارق سُلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.