تراند الفن: بيدري يحصل على أفضل لاعب شاب في يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:10 صباحاً - حصل الإسباني بيدري، لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، على جائزة أفضل لاعب شاب في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وقد شارك بيدري، صاحب الـ18 عام، في 6 مباريات في بطولة يورو 2020 من أصل 6 مع المنتخب الإسباني.

لم يحرز أو يسجل لاعب خط الوسط المهاجم أية أهداف، ولكنه خرج بتقييم (7.7)، كتقييم شامل عن أدائه في الست مباريات الذي خاضهم في البطولة.

يذكر أن بطولة يورو 2020 قد انتهت بتتويج منتخب إيطاليا باللقب، بعد فوزه على نظيره إنجلترا من وكلات الجزاء بنتيجة 3/2.

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