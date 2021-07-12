تراند الفن: بعد خسارة البطولة.. كشف حساب ساوثجيت مع منتخب إنجلترا في يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:10 صباحاً - خسر منتخب إنجلترا بطولة يورو 2020 بشكل رسمي اليوم الأحد، بعد الخسارة على يد نظيره إيطاليا في المباراة النهائية من البطولة.

وحسم منتخب إيطاليا فوزه بلقب يورو 2020 بشكل رسمي عقب الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2.

وقدم منتخب إنجلترا أداء مميزًا طوال بطولة يورو 2020، تحت قيادة جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب، منذ بدايتها حتى التأهل للدور النهائي من البطولة.

وتأهل منتخب إنجلترا من دور المجموعات من بطولة يورو 2020 بعد الفوز في المباريات الثلاثة كاملة التي خاضها طوال البطولة.

وبشكل عام خاض منتخب إنجلترا 7 مباريات خلال بطولة يورو 2020 تحت قيادة ساوثجيت فاز في 6 مباريات وخسر مباراة النهائي فقط اليوم.

وسجل منتخب إنجلترا خلال بطولة يورو 2020 سجل خلالهم 13 هدفًا واستقبلت شباكه هدفين فقط كأقوى دفاع في البطولة.

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