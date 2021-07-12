تراند الفن: بعد التتويج باللقب.. مسيرة مانشيني مع الأزوري فى يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:09 صباحاً - قاد مانشيني المدير الفني لمنتخب ايطاليا بلاده إلى التتويج ببطولة كأس الأمم الاوروبية بعد الفوز على حساب نظيره منتخب انجلترا بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة فى الوقت الاصلي والاضافي بهدف لكل فريق.

ويستعرض “القاهرة 24” كشف حساب مانشيني مع منتخب إيطاليا حتي التتويج ببطولة كأس الأمم الاوروبية..

حيث بدأ المنتخب الإيطالي بطولة كأس الأمم الأوروبية بالفوز على نظيره التركي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة الافتتاحية، وفى الجولة الثانية من دور المجموعات حققت إيطاليا الفوز على حساب منتخب سويسرا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وفى الجولة الثالثة والأخيرة حقق المنتخب الإيطالي فوزا صعبا على منتخب ويلز بهدف مقابل لا شيء، ليصعد إلى دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية كأول المجموعة وبتسجيل سبعة أهداف وعدم تلقي أي هدف في دور المجموعات.

وفى دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية، عبر منتخب إيطاليا نظيره النمساوي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليصعد إلي دور ربع النهائي ويحقق الفوز على حساب نظيره البلجيكي بنفس النتيجة هدفين مقابل هدف.

ونجح المنتخب الإيطالي في تحقيق فوز صعب على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق، في مباراة نصف النهائي الأولي التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ليسجل منتخب إيطاليا خلال مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية حتي الآن قبل المباراة النهائية 13 هدفا واستقبل اربعة أهداف فقط.

وتعد بطولة كأس الأمم الاوروبية “يورو 2020” هي الثانية لمنتخب ايطاليا في تاريخه.

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