تراند الفن: «الجوازات» تكشف عن مخالفة في الحج عقوبتها السجن وغرامة 50 ألف ريال

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏17 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عقوبة من ينقل حجاجاً غير مصرح لهم بالحج تتمثل في السجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والتشهير بالمخالف.

وأفادت أنه يتم ترحيل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً. موضحة بأن عقوبة الإبعاد عن المملكة للوافد الذي تم «تبصيمه» ببصمة الحج دون تصريح تبلغ مدتها 10 سنوات .

وأشارت إلى أن التعليمات تنص على أن أي وافد تم ترحيله لا يمكنه العودة للمملكة إلا لغرض الحج والعمرة فقط.

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