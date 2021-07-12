تراند الفن: “المركزي”: 80 مليار دولار إجمالي الدين الحكومي الخارجي بنهاية مارس الماضي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:09 صباحاً - قال البنك المركزي المصري، إن إجمالي الدين الحكومي الخارجي سجل نحو 80.491 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، الربع الثالث من العام المالي 2020/2021 بنسبة 59.69% من إجمالي الدين الخارجي، ليرتفع من مستوى 77.205 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي نفسه بارتفاع 4.256% على أساس ربع سنوي.

وأشار المركزي إلى أن إجمالي ديون القطاعات الأخرى سجّل نحو 14.835 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، ليرتفع من مستوى 13.820 خلال الربع الثاني، والذي يمثل نحو 11% من إجمالي الدين الخارجي.

وأوضح أن إجمالي ديون البنك المركزي تراجعت ليسجل 25.755 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، من مُستوى أن 26.002 مليار دولار، والذي يُمثل نحو 19.1% من إجمالي الدين الخارجية.

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