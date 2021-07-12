تراند الفن: بونوتشي: هذة الليلة هي الأفضل في مسيرتي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 03:09 صباحاً - تحدث ليوناردو بونوتشي، مدافع منتخب إيطاليا في تصريحات عقب مباراة نهائي كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”، حول تعليقه عن التتويج باللقب والفوز الأول باللقب له مع المنتخب.

وقال بونوتشي: “هل هي افضل ليلة في حياتك؟ مؤكد، ليس هناك ليلة أفضل في مسيرتي من الآن، ربما بعد عام ونصف في كأس العالم. لقد حلمت بهذا اللقب لسنوات عديدة”.

وأتم: “انت في كأس العالم مع كليني؟ سنذهب في إجازة معًا وسأقنع كيليني بالبقاء حتى المونديال، الآن نحن أساطير”.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب كأس أمم أوروبا، بعد تغلبه على منتخب انجلترا عن طريق ركلات الجزاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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