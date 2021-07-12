تراند الفن: باتريس كارتيرون: هذه احتياجات الزمالك وسعيد بعدم مشاركة طارق حامد في الأولمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 04:09 صباحاً - تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن الصفقات التي يحتاجها الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال باتريس كارتيرون في تصريحات تليفزيونية، إنه قد فكر في احتياجات الموسم المقبل، لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وتابع: “نسعى بكل قوة لشراء لاعبين جدد، إلى جانب رغبتنا في الحفاظ على لاعبي الفريق الحاليين، لذلك تم التجديد لزيزو والونش”.

وتابع حديثه: “إمام عاشور هو بديل فرجاني ساسي حاليا في الفريق، مؤكدًا أنه لا يزال شاب ولاعب مختلف وسيحاول الاستفادة منه”.

كما نفى أي نية داخل إدارة النادي للتفريط في خدمات مروان حمدي مهاجم الزمالك، مؤكدا أنه انضم في وقت صعب جدًا، وفكرة التخلي عنه غير مطروحة.

أما عن سيف الجزيري فقد أوضح، أن اللاعب يمكنه أن يُحدث الفارق، والموسم المقبل سيشهد مشاركة عدد من اللاعبين في العديد من المنافسات”.

وتطرق في حديثه عن أزمة حراسة المرمى داخل نادي الزمالك قائلًا:” تحدثت معهم وقلت للثلاثي محمود جنش ومحمد عواد ومحمد أبو جبل خلال اجتماعي معهم إنه سوف يكون هناك تحدي بينكم، هل تقبلون هذا التحدي؟

إذا وافقتم على ذلك لا أريد أن أسمع أي شكوى منكم، ومن لم يقبل فأمامه خيار الرحيل.

وأوضح عن حارس الزمالك المعار محمد صبحي قائلا: “عودة محمد صبحي على حساب أحد من الحراس الثلاثة مطروحة، ولدينا لاعبين مميزين في خط الدفاع ولا نحتاج لتعزيز خطوط الدفاع ولا احتاج البحث عن مدافعين جدد”.

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