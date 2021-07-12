تراند الفن: خالد سرحان: “التريند” الصحيح ليس استغلال الحياة الشخصية للفنان

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 05:09 صباحاً - كشف الفنان خالد سرحان تفاصيل علاقته بالسوشيال ميديا، ورأيه في تصدر بعض الفنانين للترند بسبب تناول حياتهم الشخصية.

وقال خالد سرحان في تصريح خاص لـ “القاهرة 24”: “أنا مش حريف سوشيال ميديا، ومش قاعد لها 24 ساعة، والتريند إنك تعمل مشهد حلو فيطلع تريند، وليس تناول أو استغلال الحياة الشخصية للفنان لخلق تريند، فالمشهد المميز هو الذي يجذب الجمهور إليه ويصبح هو التريند وذلك هو استخدام التريند الحقيقي”.

وفي سياق مختلف، شارك خالد سرحان، في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين هما “اللي ملوش كبير” مع كلا من ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، ومسلسل “المداح” مع حمادة هلال، ونسرين طافش.

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