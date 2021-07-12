تراند الفن: أول تعليق من نقيب محامي قنا بعد فوزه في الانتخابات الفرعية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 05:09 صباحاً - وجه أحمد حسين العيادي، نقيب محامي قنا الجديد، الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية من محامي قنا، مؤكدًا العمل على تنفيذ كل ما جاء في برنامجه الانتخابي، والعمل على تقديم الدعم لكل المحامين.

وقال العيادي في أول تصريح له بعد فوزه بمنصب النقيب، والذي اختص به الموقع الرسمي لنقابة المحامين، إنه يقوم خلال هذه الأيام بجولات لكل جزئيات الفرعية لتقديم الشكر لهم على المشاركة المشرفة في العملية الانتخابية، منوهًا إلى أن ثقة الجمعية العمومية تجبره على تقديم كل ما لديه لتلبية رغباتهم.

وأوضح نقيب محامي قنا، أن برنامجه الانتخابي تضمن ثلاث نقاط؛ أولها أن تكون إدارة النقابة بالمشاركة الفعلية للمحامين أعضاء الجمعية العمومية في كل الأمور، وأن يعلم المحامي ما يدور بداخل النقابة في كل صغيرة وكبيرة، والثانية أن يتم عقدت لقاءات دورية مع رؤساء المحاكم ووكلاء النيابة ومأموري أقسام الشرطة لتنظيم علاقة العمل بينهم وبين المحامين؛ بحيث يتم معاملة المحامي بنفس الاحترام الذي يتعامل به معهم، والثالثة الوقوف إلى جانب المحامي في كل ما يتعرض له داخل وخارج مهنة المحاماة.

وجدير بالذكر أن أحمد حسين العيادي، فاز في الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي على مقعد النقيب، بعد حصوله على أعلى الأصوات وعددها 664 صوتًا، وذلك بعد الانتخابات التي أجريت في 12 لجنة فرعية تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين، حيث تنافس على مقعد نقيب محامي قنا ستة مرشحين.

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