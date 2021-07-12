تراند الفن: اليوم.. تامر حسني ضيف عمرو أديب في “الحكاية”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 05:09 صباحاً - يحل الفنان تامر حسني، ضيفًا على برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، وذلك اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة “MBC مصر”.

ويتحدث تامر حسني، خلال اللقاء عن كواليس فيلمه الجديد “مش أنا”، والصعوبات التي واجهته خلال تصوير الفيلم، كما يكشف “حسني” العديد من المفاجآت التي يعمل على تحضيراتها خلال الفترة المقبلة.

فيلم “مش أنا”، يشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، كل من: ماجد العدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وآخرين، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وحسام حسني وأحمد دسوقي.

والفيلم تدور أحداثه حول شاب يُدعى “حسن” يجسد دوره تامر حسني ويعاني من انفصام حاد في الشخصية، ويمر بعديد من الأزمات والمواقف المؤلمة مع عائلته وأصدقائه، ويفعل أشياء لا يشعر بها، وينكر أنه فعلها.

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