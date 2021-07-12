تراند الفن: قبول دفعة جديدة للتمريض بمدرسة “الأحرار” بالشرقية بحد أدنى 230 درجة (مستندات)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أعلنت إدارة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير عام المستشفى، عن فتح الباب لقبول دفعة جديدة بمدرسة التمريض بنات بالأحرار.

وسيكون التقديم بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالأحرار في الشرقية، إلكترونيًا، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 24 يوليو الجاري، على أنه يُمنع منعًا باتًا استلام أية ملفات تقديم باليد، ولا يُعتد إلا بالتقديم الإلكتروني فقط.

– الحصول على شهادة إتمام الدراسة بالمرحلة الإعدادية أو ما يعادلها، مع إحضار ما يفيد معادلتها من مديرية التربية والتعليم في نفس عام التقدم، مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

– أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة المذكورة، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، وذلك حرصًا على مبدأ التوطين.

– ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن خمسة عشر عامًا، ويجوز استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 558 لسنة 2020، بشأن النزول بالسن ستة أشهر، وبمراعاة المجموع الأعلى للدرجات.

– الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولًا، ثم اجتياز اختبارات القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي، على أن يتضمن القبول اختبار الإملاء في اللغة العربية والحصول على ست درجات من عشرة في اللغة الإنجليزية.

– استثناء أبناء شهداء الواجب الوطني من أفراد الجيش والشرطة والجيش الأبيض من جميع شروط القبول، فيما عدا الكشف الطبي، مع إحضار ما يثبت وفاة ذويهم أثناء تأدية الواجب بشهادة معتمدة ومختومة.

– أن يكون التقديم لهذا العام مركزيًا وإلكترونيًا، وذلك بجد أدنى 230 درجة.

وتتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد ما بين 25 إلى 30 طالبة، وأن تكون المتقدمات مصريات الجنسية حسنات السير والسلوك، مع التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالبة مُصدق عليه من ولي أمرها، وألا تكون متزوجة.

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