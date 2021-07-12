تراند الفن: قبل النطق بالحكم في قضية الفتنة.. باسم عوض الله يوجه اتهاما للسلطات الأردنية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏46 دقيقة مضت المرصد 23 زيارة

صحيفة المرصد: زعم كبير مستشاري العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ـ السابق ـ باسم عوض الله، الذي يحمل الجنسية الأميركية والأردنية، أنه تعرض للتعذيب في مقر احتجازه في الأردن.

وذكر المحامي مايكل ساليفان وهو مدع عام أميركي سابق، استعانت به أسرة المتهم باسم عوض الله المقيمة في الولايات المتحدة، أنه بالإضافة إلى مزاعم إساءة المعاملة، فإن المحاكمة المنعقدة خلف أبواب مغلقة في محكمة أمن الدولة الأردنية “غير عادلة على الإطلاق”.

وحددت محكمة أمن الدولة الأردنية جلسة الاثنين المقبل للنطق بالحكم في قضية “الفتنة”.

وشهدت العاصمة الأردنية عمّان، الثلاثاء الماضي، الجلسة السادسة مما بات يعرف إعلاميا بـ قضية الفتنة، التي يحاكم فيها كل من عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف حسن بن زيد، بتهم إحداث الفتنة والتحريض على مناهضة نظام الحكم وتعريض أمن الأردن وسلامته للخطر.

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