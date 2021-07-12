تراند الفن: إرسال عينة من صفقة حشيش سيدي براني للطب الشرعي وحبس تاجر مخدرات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 06:09 صباحاً - شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة، لمواجهة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ومؤخرا تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمطروح.

تخصص المتهم فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح تم استهدافه وضبطه أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح.

وعُثر الأمن بحوزة المتهم على 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كجم.

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ مليون و600 ألف جنيه.

وقد أقر المتهم بحيازة المواد المخدرة لترويجها على عملائه، تم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبسه على ذمة القضية، كما قررت إرسال عينة من الأحراز المضبوطة للطب الشرعي.

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