تراند الفن: “مشاهد مع الولد”.. قصص قصيرة جدا للكاتب سيد نجم.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 06:09 صباحاً - هذه مجموعة قصص قصيرة جدا تحت عنوان مشترك هو “مشاهد مع الولد” للكاتب الروائي والقاص سيد نجم، وهو حاصل على بكالوريوس طب وجراحة الحيوان عام 1971، وعلى ليسانس الآداب، تخصص قسم الفلسفة عام 1980، عضو مجلس إدارة نادي القصة بالقاهرة، وعضو اتحاد الكتاب المصريين. شارك في العديد من المؤتمرات الأدبية، من مؤلفاته الروائية: “أيام يوسف المنسي، السمان يهاجر شرقا، أشياء عادية فى الميدان.

ومن المجموعات القصصية للكاتب سيد نجم “السفر”، و”أوراق مقاتل قديم”، و”المصيدة”، و”لحظات في زمن التيه”، “عودة العجوز إلى البحر”، وفيما يلي نصوص المجموعة القصصية القصيرة جدا “مَشاهد مع الولد”:

مشهد الرجل الطويل العملاق يلهث، جعل الطفل القصير يبتسم، لم يلحق به العملاق، بعد أن حطم زجاج الدكان بدراجته الصغيرة.. قال الرجل: “لو، أمسكت بك، سأكسر الدراجة وعظامك”.. فرد الطفل: “لو؟!”.

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مشهد هذا الصباح مختلف، الدنيا جميلة؛ فالشمس مشرقة، الطقس دافئ، الشارع غير مزدحم، الناس بلا ضجيج، ولا أسمع ﺇلا همسهم! اقتحمني حفيدي العفريت، أعرف ضجيجه، سألني: “احك لى حكاية كيف أصبحت أعمى؟!”

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كلما مر بجوارها عفوا أو عمدا، تهزهز ذيلها في دلال.. ينظر شزرا، زادت من دفع ذيلها نحوه.. حتى بعد أن هبطا حقل البرسيم، قضمت البقرة منه حتى شبعت، جرى خلفهما الفلاح غليظ القلب بالسكين، ثم وقف يتابع المشهد وهو يلهث، هبطا إلى النهر وفرا منه، كان الصبي معلقا بذيل البقرة حتى عبرا النهر كله في آمان.

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لأننى لا أحب مشهد الكسول، فرحت عندما طلبت مني أن نلعب معا، فقذفتني بقوة، بينما أنا وأنت حبيسا الغرفة الضيقة، فتألمت بسبب شظايا اللوح الزجاجي الذي حطمته، لكنني بكيت لأنك وصفتنى بالكرة المجنونة!

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