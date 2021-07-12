تراند الفن: سعر جرام الذهب لدى سوق الصاغة اليوم الاثنين 12 يوليو 2021

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 06:09 صباحاً - استقر سعر جرام الذهب في مصر لدى سوق الصاغة، اليوم الاثنين، بدعم استقرار الأسعار العالمية مع صعود صادرات مصر من الذهب خلال الستة أشهر من العام الجاري 2021، بنحو 20%.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 897 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل مستوى 823 جنيهًا

سعر جرام الذهب 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلي 786 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 669 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب سجل مستوى 6 آلاف و240 جنيهًا.

وكشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري عن تراجع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال يونيو 2021 بنحو 298 مليون دولار، ليصل إلى نحو 4.111 مليار دولار مقابل نحو 4.409 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

وأوضح التقرير ارتفاع قيمة العملات الأجنبية المدرجة في إحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يونيو 2021 لتصل إلى 36.278 مليار دولار مقابل 36.033 مليار دولار بنهاية مايو، وارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة ليصل إلى 201 مليون جنيه مقابل 33 مليون دولار بنهاية مايو.

وارتفع الاحتياطى الأجنبي لمصر ليسجل 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 40.468 مليار دولار بنهاية مايو الماضى بارتفاع قدره 116 مليون دولار.

وكان الاحتياطى النقدى لمصر ارتفع ليسجل 40.468 مليار دولار بنهاية مايو 2021، مقابل 40.343 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى بارتفاع بنحو 125 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى.

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