تراند الفن: كارتيرون: الأهلي الأكثر استقرارًا وهذا سبب تفوقه.. وأشكر دجلة على منحي الفرصة لإثبات نفسي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أوضح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، سبب تميز الأهلي، وحصده للبطولات بعدما سبق ودربه في 2018.

وقال باتريس كارتيرون في تصريحات تليفزيونية: الأهلي يمتلك عددا من اللاعبين المميزين ضمن صفوفه وهو ما يمتلكه الزمالك أيضا.

وتابع حديثه قائلًا: “ولكن الأهلي لديه لاعبين أقوياء بجانب استقراره، مما يجعل الفريق قادرًا على التطور بنسبة 100%، وهذا ما نتمناه في الزمالك لحصد البطولات”.

واستكمل باتريس كارتيرون تصريحاته: ” الأهلي والزمالك متساويان على المستوى الفني، لكن الأهلي الأكثر استقرارا، لذلك أحاول الوصول مع الزمالك للاستقرار من أجل تحسين النتائج.

وتطرق في حديثه عن فترته في الأهلي:” مررت بالعديد من الظروف الجيدة، فالنادي الأحمر منظم جدا، ورئيس النادي كان يريد أن يضع الفريق في مكان أفضل، والمنافسة على جميع البطولات، على الرغم من وجود العديد من المشاكل، وما لفت نظري في القلعة الحمراء، هو مستوى التنظيم والإدارة”.

واستطرد كارتيرون عن الفترة التي قضاها مع وادي دجلة: ” حققت مع وادي دجلة مركز جيد ومميز في الدوري، كما استطعنا خلال هذه الفترة الفوز على فرق كبيرة مثل الأهلي، وسعيد لما حققته، ومحظوظ بتدريب أكبر ناديين في إفريقيا.

واختتم حديثه شاكرًا:” وادي دجلة على منحه الفرصة من أجل إثبات نفسه، وبناء فريق لم يهزم خلال 20 مباراة في 6 أشهر.

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