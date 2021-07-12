تراند الفن: باتريس كارتيرون: الزمالك عاملني باحترام وعدت لخلق تاريخ جديد معه

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 صباحاً - كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، عن سبب عودته لقيادة الفريق الأبيض مرة أخرى بعد رحيله المفاجئ.

وقال باتريس كارتيرون في تصريحات تلفزيونية عن سبب عودته للقلعة البيضاء مرة أخرى، إنه عاد لخلق تاريخ جديد مع نادي الزمالك، والأمور كانت على مايرام في السعودية، لكن عندما يكون المدرب شغوف ويحب نادي سيعود إليه.

وتابع حديثه: “كنت أريد أن أثبت للجميع أنني لم أرحل بسبب الأموال، فراتبي مع الزمالك أقل بكثير مما كنت أحصل عليه في التعاون السعودي”.

أما عن النادي الذي شعر بالارتياح داخله من بين الأهلي أو الزمالك أو التعاون السعودي، فقد أوضح: “النادي الذي اشعر فيه بالارتياح أكثر هو الزمالك، لأنني أعامل بطريقة محترمة، لذلك هو أكثر نادي مناسب لشخصيتي، وسعيد لكوني أدرب هذا الفريق بالدوري الأقوى في إفريقيا”.

وتطرق في حديثه عن حراسة المرمى في نادي الزمالك قائلًا: “سعيد لوجود الكثير من الحراس المميزين في الزمالك، والمسألة هي تحدي بين اللاعبين”.

وتابع:” لدينا حظ كبير في مركز حراسة المرمى، فلدينا ثلاثة مميزين، ويمكننا ضم الرابع، وهو حارس مرمى الاتحاد، محمد صبحي فهو حارس رائع”.

واختتم:” محمد صبحي سينافس محمد الشناوي حارس الأهلي في الفترة المقبلة مع المنتخب الأولمبي، لكن لا يمكنني التنبؤ بالحارس الأول لمنتخب مصر الأول”.

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