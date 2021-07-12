تراند الفن: 5 نصائح للحفاظ على السيارة من حرارة الشمس

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 07:09 صباحاً - يعاني سائقو السيارات من أزمة كبيرة في فصل الصيف، بسبب تعرض تلك السيارات لأضرار بالغة بسبب أشعة الشمس الحارقة والارتفاع الشديد في درجات الجرارة، نتيجة تعرض الأرض لأشعة الشمس لفترات طويلة خلال النهار، مما يؤثر بشكل سلبي علي تلك السيارات في الطرق والشوارع، وتؤثر الحرارة على الهيكل الخارجي للسيارة وتصل الأضرار إلى الأجزاء الداخلية إيضا، وفي ذلك الإطار نقدم لكم 5 “نصائح “للحفاظ علي السيارة.

1_زيت السيارات

يقلل من درجة حرارة المحرك عن طريق تقليل الاحتكاك بين الأجزاء، لأن درجة الحرارة المرتفعة تزيد من سيولة الزيت وبالتالي تقلل من كفاءته وتجعل المحرك عرضة للفشل، لذلك يوصى باختيار عالي الكثافة وعالي زيت الكثافة. اللزوجة.

2_الإطارات

،بسبب ارتفاع درجة الحرارة وتمدد الهواء الداخلي، هناك العديد من حالات انفجار الإطارات، واحتمال حدوث ثقب أو تمزق، لذلك يوصى بأن تحافظ الإطارات على ضغط الهواء المناسب للحصول على أداء أفضل وأداء.

3_الردياتير

يعتبر من أهم أنظمة التبريد في السيارة، لذلك يجب مراقبة سائل التبريد في السيارة والتحقق منه باستمرار لمنع ارتفاع درجة حرارة المحرك في الصيف.

4_ مكان ركن السيارة

تعتبر الشمس ضارة جدًا للسيارة، لذلك يجب الابتعاد عن الشمس، ولكن إذا كانت البيئة تتطلب منك إيقاف سيارتك في مكان معرض لأشعة الشمس المباشرة، حفاظًا على سلامتك، تأكد من تهويتها قبل القيادة.

5_طفاية الحريق

يجب التأكد من وجودها في السيارة باستمرار، وذلك تحسبا لأي ظروف طارئة قد تواجهك بسبب ارتفاع درجات الحرارة

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