تراند الفن: توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة واستمرار شدة الحرارة على هذه المناطق

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 صباحاً - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على مناطق ( الشرقية ، الرياض ،القصيم) فيما تكون السماء غائم جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان ، نجران ، عسير ، الباحة) ورياح نشطة على سواحل منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-40كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

من جانبه، توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، ‏حالة جوية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة تمتد – إن شاء الله – إلى أجزاء من جنوب وجنوب غرب منطقتي الرياض والشرقية.

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