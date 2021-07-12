تراند الفن: اليوم.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 صباحاً - يؤدي طلاب الشعبة العلمية، اليوم الاثنين، طلاب الثانوية العامة امتحانات اللغة الأجنبية الثانية في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم.

فيما نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحان مادة اللغة العربية للمدارس الدولية للعام الدراسي 2021/2020، وذلك عبر الرابط التالي.

ومن جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد؛ حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.



وأشار، في بيان للوزارة، إلى أنه تم أمس استبعاد أربع رؤساء لجان لعدم الالتزام بالتعليمات، كما تم عمل محاضر غش لثمانية طلاب تم ضبطهم أمس أثناء أداء امتحان اللغة العربية “الشعبة العلمية”.

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