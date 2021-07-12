تراند الفن: هل هناك حاجة إلى جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟.. “فاوتشي” يحسم الجدل

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أدمن ‏25 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، الاثنين، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بصورة كاملة، لا يحتاجون إلى جرعة ثالثة في هذا الوقت.

وأوضح فاوتشي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية، مساء الأحد، أن الإدارة الأميركية لم تبلغ حتى الآن مواطنيها الذي تلقوا الجرعتين بالحاجة إلى جرعة معززة من اللقاح، بناء على البيانات الحالية.

وتابع: “المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء تقولان الآن إنه بالنظر إلى البيانات والمعلومات المتوفرة لدينا، لسنا بحاجة لإعطاء الناس جرعة ثالثة”.

وجاء حديث فاوتشي في رد غير مباشر على إعلان شركة فايزر قبل أيام عن أن الوقت حان لجرعة ثالثة، في خطوة قالت إنها ترمي لتوفير حماية مناعية معزّزة للأشخاص الذين تلقوا الجرعتين.

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