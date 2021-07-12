فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 08:09 صباحاً - كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في واقعة

غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين.

وأشارت التحريات ان الغريق يدعى كريم صبري شقيق المطرب رامي

صبري وأنه قفز من أعلى سور المصحة لرفضه العلاج حيث كان مدمنا للهيروين.

ولقى مدمن مصرعه غرقا بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة

لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بغرق شاب في ترعة المريوطية بالبدرشين،

انتقلت على الفور قوات الامن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم اخطار

اسرته.

وافادت التحريات باشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة

العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ان المتوفى مدمن

وتم إدخاله لمصحة لعلاج الادمان بمدينة البدرشين امس.

وذكر العاملون بالمصحة امام العقيد محمد عبد الشكور مفتش

مباحث قطاع جنوب الجيزة والمقدم احمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين ان المتوفى رفض الخضوع

للعلاج والتواجد وغافلهم وهرب من المصحة بعد ٢٤ ساعة فقط من ايداعه بها واثناء محاولتهم

اعادته قفز بترعة المريوطية وفارق الحياة غرقا.

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة ملابسات غرق شاب في

نهر النيل بمنطقة الوراق.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: انتحار شقيق الفنان رامي صبري.. تعرف على السبب الصادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.