تراند الفن: “أمطار وسيول”.. الحصيني يكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة ويحدد المناطق المتأثرة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏52 دقيقة مضت المرصد 20 زيارة

صحيفة المرصد: توقع الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة حالة جوية ممطرة يمكن تصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية.

وقال، أن تلك الحالة ستمتد إلى أجزاء من جنوب وجنوب غرب منطقتي الرياض والشرقية، مشيراً إلى أنه يُتوقع أن يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.

وأضاف أن الحالة صيفية وناتجة عن تقدم الفاصل المداري شمالاً وهو الخط الوهمي الفاصل بين الرياح الجافة والرطبة، متوقعاً أن تستمر الأمطار عدة أيام مع إمكانية أن يُصاحبها سيول.

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