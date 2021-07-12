تراند الفن: توافد طلاب “العلمي” بالثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 صباحاً - توافد طلاب الثانوية العامة “الشعبة العلمية”، على لجان الامتحانات في مختلف المحافظات لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم الطلاب عند البوابات للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى التفتيش الذاتي لمنع أية محاولات غش داخل اللجان.

ويؤدي اليوم الإثنين الموافق 12 يوليو 2021 طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة العلمية” امتحان اللغة الأجنبية الثانية، في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة “الشعبة العلمية” الذين سيخوضوا امتحان اللغة الاجنبية الثانية، عدد 393 ألف و883 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2021 (المكفوفين)، امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية ) بإجمالي 255 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

وفي نفس السياق، نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بيان حالات المخالفات التي تم رصدها في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة.

وكشف شوقي في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عقوبات الحالات التي تم رصدها من غرفة عمليات الثانوية العامة، حيث شملت أغلب العقوبات إلغاء الامتحان وحرمان من دخول الدور الثاني للامتحانات.

بينما علق شوقي في وقت سابق على تساؤل أولياء الأمور بشأن ظهور نتيجة امتحانات مواد الثانوية العامة فور تأديتها.

ورد شوقي عبر جروب “محبي طارق شوقي”، في تطبيق “واتساب”، قائلًا: “لا، لن يحدث ذلك وسنعلن بعد انتهاء الامتحانات بالكامل”.

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