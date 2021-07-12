تراند الفن: أولياء أمور بعد تداول امتحان الألماني قبل اللجان: قديم وغير مطابق

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 صباحاً - تداولت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، امتحان اللغة الألمانية والمقرر أداءه اليوم الاثنين لطلبة الثانوية العامة الشعبة “ العلمية”.

فيما قالت أولياء الأمور عبر جروبات “الواتس اب”، إن الامتحان قديم وغير مطابق للمواصفات.

وأضافت أخرى، أن الامتحان من عام 2019، ولون النموذج الوارد مختلف.

ويؤدي اليوم الإثنين الموافق 12 يوليو 2021 طلاب الثانوية العامة 2021 (الشعبة العلمية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية، في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة الموجودة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة “الشعبة العلمية” الذين سيخوضوا امتحان اللغة الاجنبية الثانية، عدد 393 ألف و883 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2021 (المكفوفين)، امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية ) بإجمالي 255 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية.

وفي نفس السياق، نشر طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أول فيديو يرصد مُراقبة لجان امتحانات الثانوية العامة من داخل عمليات التعليم.

وأكد شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الوزارة تبذل جُهودًا كبيرة لمُتابعة سير العمل في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث تم تركيب كاميرات مُراقبة ذات تحكم مركزي في مدارس المرحلة الثانوية (المرحلة الأولى).

وتابع وزير التربية والتعليم: “لقد ساعدت هذه الكاميرات على ضبط عدد كبير من حالات عدم الانضباط أثناء امتحانات الثانوية العامة 2021، ويتواصل العمل من أجل تقديم خدمة تعليمية أفضل لأبنائنا الطلاب”.

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