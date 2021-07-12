تراند الفن: «الحج»: إطلاق البطاقة الذكية لجميع الحجاج هذا العام

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 صباحاً - ‏أوضح متحدث وزارة الحج والعمرة، المهندس هشام بن سعيد، أن الوزارة ستطلق البطاقة الذكية لجميع الحجاج هذا العام.

‎وأضاف متحدث الحج في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن‏ البطاقة الذكية تحوي جميع البيانات الشخصية والصحية للحاج

يذكر أن البطاقة الذكية تحتوي على البيانات الشخصية للحجاج ومقر إقامتهم ومعلوماتهم الصحية، مما يساهم في تنظيم دخول الحجاج مخيمات المشاعر المقدسة وللمرافق المتعددة، وتفويجهم إلى منشأة الجمرات، وكذلك في إرشاد الحجاج التائهين ومعرفة أوقات التجمع ومواعيد المغادرة، بالإضافة إلى خدمات البرامج والنقل وغيرها من الخدمات التي تمكن الحجاج من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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