تراند الفن: إجراء عملية زرع أسنان لمريض بالعظم الصناعي بمستشفى الرمد بدمنهور

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 صباحاً - أجرت مستشفى الرمد بدمنهور بمحافظة البحيرة، بقيادة الدكتور هاني غيث، مدير المستشفى، وإشراف الدكتورة سهير سالم، مديرة الإدارة العامة لطب الأسنان، عملية زرع أسنان لمريض فى زيارة واحدة تحت التخدير الموضعي والاستعانة بالعظم الصناعى hydroxyapatite لتثبيت الزرعات والحصول على نتائج أفضل.

حيث قام قسم الأسنان بالمستشفى برئاسة الدكتور هاني غزالة، رئيس القسم، والدكتور أحمد مصطفى فايق، أخصائي جراحة الفم والأسنان، بغرس عدد 5 زرعات اثنان بالفك العلوى شمال وثلاثة بالفك العلوى يمين.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بالدور الهام الذي يقوم به الفريق الطبي بمستشفى الرمد بدمنهور وهذا الأداء المتميز.

وكانت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، نظمت قافلة مجانية لإجراء عمليات جراحة العيون بمستشفى الرمد بدمنهور، وذلك تحت إشراف الدكتورة غادة نعيم، مسئول قوائم الانتظار بالمديرية، والدكتور هاني غيث، مدير مستشفى الرمد بدمنهور، وذلك من خلال مبادرة “يوم في حب مصر” للقضاء على قوائم انتظار المرضى.

حيث أجري الفريق الطبي بالمستشفى 46 عملية مياه بيضاء بالفاكو مع زرع عدسة علاجية، في اطار استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية “يوم في حب مصر” للقضاء على قوائم الانتظار بين المرضى وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة وكفاءة لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى دون تحميلهم أي أعباء مالية.

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