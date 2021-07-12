تراند الفن: قتلوا مواطنا وعذبوا آخر.. قطار محاكمة عناصر الإرهابية يصل محطة “اللجان النوعية”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يصل قطار محاكمات العناصر الإرهابية اليوم إلى محطة محاكمة المتهمين في قضية اللجان النوعية بحلوان، والمتهم فيها 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية، والتي تحمل رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

القضية مقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، وبدأت أحداثها إثر فض اعتصام رابعة، وفض اعتصام النهضة، حيث قام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

تنظر القضية الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.

النيابة العامة في جلسة 15 يونيه الماضي، كانت قد قدمت 4 مظاريف صغيرة الحجم تحتوي على اسطوانات مدمجة، تتضمن صور للمجني عليه وليد أحمد علي رشدي ومحادثات هاتفية للمتهمين ومقطع مصور لتمثيل جريمة القتل، واسطوانة تحتوي على صورة منسوخة من القضية رقم 5 لسنة 2016 جنايات العسكرية.

كانا قد اتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصام رابعة، وفض اعتصام النهضة، وقام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

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