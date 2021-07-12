فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 10:09 صباحاً - قال أحمد مودي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، إن

احتفاله بهدفه فى مرمى الأهلي بالأمس فى المباراة التى جمعت الأهلي والمقاصة فى

الدوري لم يقصد به شيئا.

وأضاف مودى، في

تصريحات تلفزيونية: “ احتفالي مفيهوش أي رسالة لأي حد وابني دايمًا لما بيزعل مني

بيطلعلي لسانه، فأنا بقلده مش أكتر لكن والله العظيم مش قصدي أي حد ، الهدف الأول

لصالح الأهلي برأسية من محمد شريف جاء من خطأ واضح وصريح ونتمنى التوفيق للمارد

الأحمر في نهائي إفريقيا”.

وأردف:”

الأهلي استطاع العودة وتعادل في المباراة وفاز، ولكن هدف التعادل جاء من خطأ واضح

وصريح على محمد شريف لقد منعني من الوصول للكرة”.

ورد مودي:

“تحدثت مع الحكم عقب الهدف وطالبته بالرجوع لتقنية الفيديو وأكد لي أنه

سيشاهدها ولكن لم يحدث”.

وواصل:

“الأهلي ضغط علينا في الشوط التاني جدًا، لأنه بينافس على الدوري واحنا عندنا

لعيبة صغيرة، ورأيي إن اللي وصلنا له الحمد لله يعتبر إنجازا، وبشكر اللعيبة على

الأداء النهاردة وإنت بتلاعب الأهلي فشيء طبيعي إن الناحية البدنية تقع”.

وأكد أحمد مودي

أنه كان سيجتمع بمحمد شريف مهاجم الأهلي في فريق واحد في أكثر من مرة سابقة،

مواصلا:” محمد شريف إن شاء الله مستقبل مصر في خط الهجوم وتطور عن أدائه

عندما كان في انبي أو دجلة، والي بيساعده انه بيلعب في الأهلي وبيديله دفعة كبيرة

واشتغل على نفسه وهو الي بيكسب النادي الأهلي، اللي بيساعده كمان إن أفشة والشحات

واللاعيبة بتساعده كتير، إن شاء الله يكون مهاجم منتخب مصر”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صاحب هدف مصر المقاصة في الأهلي: «لهذا السبب طلعت لساني» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.