تراند الفن: في اليوم العالمي للسكان.. التضامن تستعرض جهودها لمواجهة تحدي الزيادة السكانية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 10:09 صباحاً - بمناسبة اليوم العالمي للسكان الموافق ١١ يوليو من كل عام..تستعرض

وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لمواجهة تحدي الزيادة السكانية الذي يمثل أحد أهم العوائق

أمام مؤشرات التنمية المستدامة.

ففي إطار جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة والتي تمثل أحد

أهم التحديات التي تعوق مسيرة التنمية، وحيث أنه قد نصّت الإستراتيجية القومية للسكان

(2015 – 2030) في أحد مبادئها الأساسية علي أن “المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة

تمثل تحديا يستوجب توفير البيئة المحفزة علي مشاركة الجمعيات الأهلية، كما تتطلب إذكاء

الجهود التطوعية لمجابهتها، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بدورها في البرنامج السكاني

من خلال إطلاق مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل

” ٢ كفاية” والذي ارتكز على استعادة دور المجتمع المدني في مساندة البرنامج

السكاني، حسب البيان الذي تلقت ” المصريون ” نسخة منه.

ويأتي مشروع “٢ كفاية” ضمن التدخُّلات الرئيسية

التي تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية

الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج

مكوناً سكانياً لتغيير القيم الإنجابية السائدة.

ويستهدف المشروع ٩٥٩ ألف سيدة فى عشر محافظات تعد الأعلى

فى معدلات الخصوبة، حيث يرتكز المشروع على عدة محاور تمثلت في استعادة دور المجتمع

المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة المشكلة السكانية، وزيادة الطلب على خدمات تنظيم

الأسرة من خلال حملات طرق الأبواب والحملات الإعلامية الجماهيرية الموسعة، وتقديم خدمات

تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية لعيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات

الأهلية.

وقدم مشروع “٢ كفاية” العديد من الجهود والأنشطة

منذ إطلاقه وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وتتضمن هذه الأنشطة حملات

طرق الأبواب، حيث بلغ عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة ٦ مليون و٧١١ ألف زيارة وبلغ

عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية

الشريكة مليون و٢٧ ألف سيدة.

وبالرغم من تداعيات فيروس كورونا التي ألقت بظلالها في بداية

الربع الأول من عام ٢٠٢٠ إلا أن برنامج “٢ كفاية” قدم أكثر من ٧٠٣ آلاف محادثة

هاتفية للسيدات للتوعية بتنظيم الأسرة وطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وعن نشاط الندوات التي قام بها مشروع “2 كفاية”

فقد بلغ عدد الندوات أكثر من ٤ آلاف ندوة استفاد

منها مليون سيدة تم توعيتها بتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى جهود البرنامج في العديد من

الحملات الإعلامية الموسعة.

كما شملت جهود المشروع توعية المستمعين من خلال الإذاعة المصرية

عبر برنامج “دقيقة أسرية”على إذاعة القرآن الكريم تقديم الشيخ مجدى عاشور

المستشار العلمي لمفتى الجمهورية لتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب،

كما شملت أنشطة المشروع تقديم مسرح الشارع عرض “سكر برة” للتوعية بتحدي الزيادة

السكانية وأهمية تنظيم الأسرة.

وخلال عام ٢٠٢١، بلغ عدد عيادات “2 كفاية” بالتعاون

مع الجمعيات الأهلية الشريكة 65 عيادة بالمحافظات المستهدفة وحي الأسمرات تردد عليها

٥١ ألف سيدة، كما بلغ عدد زيارات طرق الأبواب خلال العام الجاري فقط مليون و٦٦٤ ألف

زيارة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: في اليوم العالمي للسكان.. التضامن تستعرض جهودها لمواجهة تحدي الزيادة السكانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.