فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 10:09 صباحاً - فجرت الفنانة

حورية فرغلي، مفاجأة بشأن طفلين تراعمها وما أثير من شائعات حول كونهما طفليها

دون زواج، مؤكدة أنها تبنت طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن حرمت من إنجاب

الأطفال.

وقالت فرغلي، إنها

تتكفل بمصاريف الطفلين منذ عدة سنوات، وتزورهما بين فترة وأخرى. وكانت حورية فرغلي

قد كشفت في نيسان 2016، أنها محرومة من نعمة الإنجاب بسبب إصابتها بورم في الرحم.

من ناحية ثانية

خضعت حورية فرغلي لـ 4 عمليات جراحية في أنفها في ولاية شيكاغو الأمريكية بعد

معاناة دامت لسنوات ووخضوعها في مصر للعديد من العمليات الجراحية في انفها الذي

كسر بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن

جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في

ملامحها.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حورية فرغلي تفجر مفاجأة عن طفليها دون زواج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.