متى عيد الاضحى فلكيا ٢٠٢١ ننشر موعد عيد الاضحي وعدد الاجازات الرسمية

متى عيد الاضحى فلكيا ٢٠٢١ ، المواعيد الرسمية لإجازة عيد الأضحى المبارك من أهم الأسئلة التي تدور في رأس الجميع ويزداد البحث حول موعد عيد الاضحي وموعد الاجازات، وبالأخص أن به يتم تحضير الأضحية لذبحها، لذلك نجد أن المسلمين يحضرون له ويتسارعون كثيراً مع بداية شهر ذي الحجة، وأصبحت مهمة البحث عن موعد اجازة عيد الأضحى بمصر ذات نطاق واسع، من خلال الأمة الإسلامية حتى يقوموا بالكثير من المناسك والعادات التي تجعلهم جاهزين لاستقبال العيد، ومنهم من يقوم بصيام هذه الأيام الفضيلة بداية من غرة ذي الحجة منذ يوم الأحد الموافق 11 من شهر يوليو الجاري، كما أن دار الإفتاء المصرية قد حسمت الموقف وحددت يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يوليو الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وتبدأ الاجازات الرسمية يوم الاثنين 19 من شهر يوليو الجاري.

متى عيد الاضحى فلكيا ٢٠٢١

تم استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجرياً بعد أن حدث اقتران بتمام الساعة الثالثة و17 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة بيوم السبت الموافق 10 من شهر يوليو، وقد لاحظ أن الهلال الجديد لم يولد إلا بعد غروب شمس يوم الجمعة الموافق 29 من ذو القعدة لعام 1442 هجرياً الموافق 9 يوليو في كافة العواصم والمدن الإسلامية والعربية، أما فلكياً يكون بيوم السبت الموافق 10 من شهر يوليو وهو المتمم لشهر ذو القعدة لعام 1442 هجرياً، وعلى أن تكون غرة ذي الحجة يوم

لأحد الموافق 11 من شهر يوليو، وتكون وقفة عرفات بعام 1442 هجرياً فلكياً يوم الاثنين الموافق 19 من شهر يوليو الجاري، وعلى أن يكون عيد الأضحى يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو.

اجازة عيد الأضحى المبارك 2021

يتم الاحتفال بعيد الأضحى المبارك منذ يوم وقفة عرفات التي تبدأ يوم الاثنين الموافق 19 يوليو ومن بينها يأتي يوم الجمعة عطلة رسمية ويليه يوم سبت أيضاً وهذا يشير أن اجازة عيد الأضحى المبارك 6 أيام متتالية منذ يوم السبت وحتى يوم الأحد وهي العودة من الإجازة الرسمية والقيام بالبداء بممارسة العمل من جديد الموافق 25 من شهر يوليو.