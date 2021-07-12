تراند الفن: ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:09 صباحاً - بدأت البورصة المصرية، بارتفاع جماعي للمؤشرات، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10169 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2106 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12527 نقطة، وزاد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3979 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2308 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3237 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الملتقى العربي للاستثمارات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر.

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