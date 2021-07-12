تراند الفن: 22 أغسطس.. بدء تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ “دار مصر” بمدينة العبور

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:09 صباحاً - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد 22/8/2021، وحتى يوم الخميس 28/10/2021، في تسليم 1176 وحدة سكنية (49 عمارة) أكواد “211 – 311 – 421” بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر بمدينة العبور.

وبشأن أسلوب استلام الوحدات السكنية، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه على المواطن الفائز بالوحدة، التوجه إلى بنك الإسكان والتعمير فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المُستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب مُوجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المُستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

وأضاف الغيطي، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 22/8/2021، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الإثنين 23/8/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء 24/8/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 25/8/2021، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الخميس 26/8/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الأحد 29/8/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الإثنين 30/8/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الثلاثاء 31/8/2021، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الأربعاء 1/ 9/2021، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الخميس 2/9/2021، مضيفًا أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 21، يوم الأحد 5/9/2021، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الإثنين 6/9/2021، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الثلاثاء 7/9/2021، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأربعاء 8/9/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 9/9/2021.

وتابع: “سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 26، يوم الأحد 12/9/2021، ووحدات العمارة رقم 31، يوم الاثنين 13/9/2021، ووحدات العمارة رقم 32، يوم الثلاثاء 14/9/2021، ووحدات العمارة رقم 33، يوم الأربعاء 15/9/2021، ووحدات العمارة رقم 34، يوم الخميس 16/9/2021، ووحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 19/9/2021، ووحدات العمارة رقم 36، يوم الإثنين 20/9/2021، ووحدات العمارة رقم 37، يوم الثلاثاء 21/9/2021، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الأربعاء 22/9/2021، ووحدات العمارة رقم 40، يوم الخميس 23/9/2021”، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 41، يوم الأحد 26/9/2021، ووحدات العمارة رقم 47، يوم الاثنين 27/9/2021، ووحدات العمارة رقم 48، يوم الثلاثاء 28/9/2021، ووحدات العمارة رقم 57، يوم الأربعاء 29/9/2021، ووحدات العمارة رقم 58، يوم الخميس 30/9/2021.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 59، يوم الأحد 3/10/2021، ووحدات العمارة رقم 60، يوم الاثنين 4/10/2021، ووحدات العمارة رقم 98، يوم الثلاثاء 5/10/2021، ووحدات العمارة رقم 99، يوم الأربعاء 6/10/2021، ووحدات العمارة رقم 100، يوم الأحد 10/10/2021، ووحدات العمارة رقم 101، يوم الاثنين 11/10/2021، ووحدات العمارة رقم 102، يوم الثلاثاء 12/10/2021، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الأربعاء 13/10/2021، ووحدات العمارة رقم 110، يوم الخميس 14/10/2021، ووحدات العمارة رقم 111، يوم الأحد 17/10/2021، ووحدات العمارة رقم 112، يوم الإثنين 18/10/2021، ووحدات العمارة رقم 117، يوم الثلاثاء 19/10/2021، ووحدات العمارة رقم 118، يوم الأربعاء 20/10/2021، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الخميس 21/10/2021، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الأحد 24/10/2021، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الإثنين 25/10/2021، ووحدات العمارة رقم 122، يوم الثلاثاء 26/10/2021، ووحدات العمارة رقم 125، يوم الأربعاء 27/10/2021، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الخميس 28/10/2021.

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