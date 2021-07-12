فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشف موقع هارفارد هيلث عن 5 أعراض تحذيرية خطيرة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم تظهر على القدم. والكوليسترول مادة دهنية توجد في الدم ويمكن أن تسبب مضاعفات تهدد الحياة بسبب انسداد الشرايين. وبحسب “سبوتنيك” يكون هناك شعورا مزعجا عندما يتم رفع الساق، خاصة في السرير في الليل. ولكن إذا تطور المرض، فقد يصبح الألم دائمًا ولا يزول بالجلوس أو الوقوف. المرضى الذين يعانون من اعتلال الشرايين المحيطية المتوسطة إلى الشديدة قد يصابون أيضًا بقرح أو مشاكل جلدية أخرى في القدمين والساقين. وتشمل الأعراض المحتملة الأخرى ما يلي: • برودة في أسفل الساق أو القدم، خاصة بالمقارنة مع الجانب الآخر • تغيير لون قدميك • فقدان أو تأخر نمو الشعر في القدمين والساقين • نمو بطيء لأظافر القدم • بشرة لامعة على الساقين.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: 5 أعراض تحذيرية خطيرة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم على قدميك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.