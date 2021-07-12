تراند الفن: إصابة مراقب بأزمة قلبية مُفاجئة بأدفو ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:09 صباحاً - شهدت لجنة مصنع السكر الثانوية العامة بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، إصابة مُراقب باللجنة إلى أزمة قلبية مُفاجئة، منذ قليل، أثناء سير امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبة العلمية مادتي اللغة الفرنسية واللغة الألمانية، وتم نقله إلى المستشفى.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغًا بإصابة مُراقب بمدرسة مصنع السكر بإدفو، ويدعى مراقب اللجنة محمد حسن أحمد 53 سنة، وعلى الفور تم نقله بسيارة الإسعاف المتمركز أمام اللجنة إلى مستشفى إدفو العام، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بعد تعرضه لأزمة قلبية مُفاجئة أثناء سير الامتحانات.

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