تراند الفن: سلطان عُمان يغادر المملكة بعد زيارة دولة شهدت عدة اتفاقيات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أدمن ‏40 دقيقة مضت تواصل 16 زيارة

غادر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، المملكة صباح اليوم، بعد زيارة دولة شهدت عدة اتفاقيات بين البلدين.

وشهد خادم الحرمين الشريفين وجلالة سُلطان عُمان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.

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