تراند الفن: قرّب لو عطشان.. المنايفة يوزعون مياه باردة على المسافرين مجانا بالطريق الإقليمي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 مساءً - نظم بعض شباب محافظة المنوفية، مجموعات على الطريق الإقليمي والذي يمر على المحافظة، لتقديم المياه الباردة مجانا للمسافرين عبر الطريق، وبالتحديد أمام قرية شما التابعة لمركز أشمون، وذلك بسبب حرارة الجو وعدم وجود أماكن لشراء تلك المياه، وذلك بمساعدة أهل الخير من القرية كصدقة جارية.



وأشار الكابتن أحمد شوقي، مسئول كشافة بإدارة أشمون، قائد هؤلاء الشباب في العمل الخيري على الطريق الإقليمي، لـ “القاهرة 24″، إن الشباب الموجودين على الطريق هم مجموعة كشفية في شما اسمها مجموعة القمر الكشفية بالمنوفية، بدأت عملها منذ 8 سنوات، ويتم توزيع يوميا 10 كرتونة مياه بإجمالي 200 زجاجة مجانية على المسافرين.



وأوضح أن حملة تقديم المياه الباردة للمسافرين أطلق عليها أروي عطشك، ضمن أنشطة مجموعة القمر الكشفية، وقائمة على تبرعات أهل الخير، وتوزع يوميا 10 كراتين مياه بإجمالي 200 زجاجة مياه ويتم تبريدها والخروج بها الساعة 1 بعد الظهر على الطريق الإقليمي.



ويضيف شوقي أنهم يحرصون على ارتداء أفراد المجموعة “الفيست” الخاص بالمجموعة وأيضا لافتات لجذب انتباه السائقين، ويتم توزيع الكمية في أقل من ربع ساعة، مشيرًا إلى أنهم يفعلون هذا للعام الثاني على التوالي، وأن هناك بعض الصعوبات التي واجهتهم في البداية، مع اعتقاد السائقين أن الشباب الموجود يبيع المياه ولكن مع الوقت أصبح الموضوع أكثر سهولة.



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