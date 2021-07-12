تراند الفن: “المجتمعات العمرانية” تنظم ورشة نظم المعلومات الجغرافية وإعداد قاعدة بيانات للمدن الذكية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 مساءً - نظمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورشة عمل بعنوان “تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية ودورها في إعداد قاعدة بيانات للمدن الجديدة الذكية”، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي لقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، برئاسة الدكتور مهندس وليد عباس، مُعاون وزير الإسكان، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، وشركة Esri Northeast Africa بشأن الدعم التكنولوجى فى مجال (GIS) لجميع الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يأتي ذلك في ضوء التحول الرقمي للدولة، وحرص القيادة السياسية على التحول الرقمي والشمول المالي، وفي إطار حِرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير العمل وسهولة التواصل مع الأجهزة التابعة لها، وتعظيم الاستفادة من الأراضى الواقعة تحت ولاية الهيئة.

وأكد الدكتور وليد عباس، أن ورشة العمل تأتي ضمن استراتيجية الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات لإعداد قاعدة بيانات جغرافية للمدن الجديدة من خلال قاعدة مركزية تعمل (online) لربط أجهزة المدن التابعة بالهيئة مباشرة، واستخدام أحدث تقنيات نُظم المعلومات والجيوماتكس ونمذجة المعلومات gis enterpris.

من جانبه أوضح المهندس أحمد سمير، المدير التنفيذى للوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات، أن ورشة العمل تم عقدها خلال الفترة من الثلاثاء 6/7/2021، وحتى الخميس 8/7/2021، وشارك فيها عددا من الأجهزة تضم (15 مايو – الشيخ زايد – الفيوم الجديدة – القاهرة الجديدة – الصالحية الجديدة – العاشر من رمضان – الشروق – العبور – قنا الجديدة – رئاسة الهيئة)، وتأتي استكمالًا للورشة السابقة التي عُقدت في الفترة من4/4/2021: 8/4/2021، وذلك بما يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتماشيًا مع التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية.

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