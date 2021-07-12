تراند الفن: غدًا.. نقيب المحامين يلتقي رئيس الوزراء اللبناني في بيروت

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 مساءً - يلتقي رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، سعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، بمكتبه في بيروت في الساعة الثانية عشرة والنصف صباح غدٍ الثلاثاء.

ووصل رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى مطار بيروت أمس الأحد، وكان في استقباله ملحم خلف، نقيب المحامين في بيروت، وعمر زين، الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب.

وغادر نقيب المحامين أرض الوطن إلى العاصمة اللبنانية بيروت بناء على دعوة من نقابة محامي بيروت؛ للمشاركة في يوم التضامن مع النقابة المقرر له اليوم الإثنين.

ويشارك في اليوم التضامني النقيبة دومينيك أتياس، رئيسة اتحاد نقابات المحامين في الاتحاد الأوروبي، وجيروم غافودان، رئيس المجلس الوطني لنقابات المحامين في فرنسا، نقيب المحامين في باريس، نقيب المحامين في مونبولييه، نقيب المحامين في نانتير، نقيب المحامين في ليون، نقيب المحامين في هو دوسين، نقيب المحامين في العراق.

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