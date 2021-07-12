فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف المحامي والمستشار القانوني، محمد الوهيبي، الحالات التي تؤدي إلى سقوط حق الزوجة في “النفقة” بمشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد. وأوضح خلال برنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية، أن المادة 57 تنص على أن حق الزوجة في النفقة يسقط إذا منعت نفسها على الزوج، وهو ما يتطلب إثبات على صحة ذلك. وأشار إلى أنه من بين الوسائل التي يلجأ إليه الزوج لإثبات أن الزوجة منعت نفسها عنه شهادة وسيط من الأهل أو من خلال تقارير طبية. وأضاف أن الحالات الأخرى التي تؤدي لإسقاط حق الزوجة في النفقة إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال لمنزل الزوجية أو امتنعت عن المبيت فيه دون عذر شرعي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. مستشار قانوني يكشف عن أشياء تسقط حق الزوجة في النفقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.