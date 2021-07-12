فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد : قام الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بزيارة للمؤرخ عمر بن غرامة العمروي، في منزله تكريمًا له. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق جانبًا من زيارة الأمير تركي بن طلال للدكتور العمروي أمام منزله. حيث قال العمروي لأمير عسير : “أشهد لله أنك أعجزت من قبلك، وسيحتار فيك من بعدك، الله يرزقك الصحة والعافية”، ليرد الأمير تركي بن طلال بأنه لم يقم إلا بالواجب.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد أمير عسير يفاجئ المؤرخ “العمروي” بزيارته في منزله.. والأخير : “أعجزت من قبلك..وسيحتار فيك من بعدك” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.