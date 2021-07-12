شوف عروض هايبر بنده الاثنين 12 يوليو 2021 خصومات كبيرة لمدة يومين فقط

عروض هايبر بنده الاثنين 12 يوليو 2021 بخصومات كبيرة لكل عملاء بنده وهايبر بنده وزوار الفروع، الذين يبحثون عن شراء الأجهزة الكهربائية، تعتبر هايبر بنده من أضخم واكبر مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية الأخرى، حيث تنتشر فروعها في الكثير من المناطق، وتقدم لكل عملائها عروضاً ضخمة بشكل دوري، منها عروض بنده الأسبوعية، ومنها العروض اليومية الأخرى لمن يحبون اقتناص الفرص، حيث تكون العروض اليومية أضخم وتستمر لمدة يوم أو اثنين، في هذا المقال نقدم لكم عروض اليومين من بنده والتي تمتد حتى غد الثلاثاء 13 يوليو 2021 .

عروض هايبر بنده الاثنين 12 يوليو حتى الثلاثاء 13 يوليو 2021

عروض الأجهزة الكهربائية من هايبر بنده متنوعة، وجاءت هذا العرض ضخمة وبأسعار غير قابلة للمنافسة، محاضرات الطعام هو العرض الذي تبحث عنه جميع النساء، فهو جزء أساسي في المطبخ ولا يمكن الاستغناء عنه، اليوم عرض محضرة الطعام كينود من هايبر بنده بتخفيض كبير بسعر 239 ريالاً سعودياً، بدلاً من 379 ريال، وبخصم وصل إلى 140 ريال تقريباً، إذنه حقاً عرض لا يفوّت، كذلك القلاية الهوائية التي أصبحت مهمة جداً لمحبي الطعام الصحي وظهر منها العديد من الماركات والأنواع، وأصبحت ماركة كليك أون منافسة في السعودية، تأتيكم اليوم بتخفيض كبير على مقاس 6 لتر، حيث يكون سعرها في عرض اليوم 199 ريال بدلاً من 549 ريال.

أما بالنسبة للأجهزة الشخصية، فهناك ماكينة التشذيب من ماركة وال، وهي علامة تجارية صينية، بتخفيض يصل إلى 50 في المائة، حيث يصبح سعرها بعد الخصم 79 ريالاً من أصل 159 ريال، كذلك مصفف الشعر من جيباس وله تقييمات عالية جداً بين مستخدمات هذا النوع، وبسعر 59 ريال بدلاً من 89 ريال وبخصم 30 في المائة تقريباً.

أما في عروض الشاشات التليفزيونية من هايبر بنده، فهناك عروض شاشة من ماركة امبكس جلوريا بمقاس 43 بوصة، وهي شاشة تعمل بتقنية الاندرويد بسعر 959 ريال بدلاً من 1159 ريال، إلى جانب عرض على شاشة سكاي وورث جوجل 70 بوصة بسعر 2999 بدلاً من 4499، يذكر أن هايبر بنده قدمت خدمة التوصيل وتركيب الشاشة مجاناً، وبذلك تكون انتهت عروض بنده اليوم.