شوف مكتبة جرير وأفضل عروضها على أحدث الهواتف الذكية

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مكتبة جرير وأفضل عروضها على أحدث الهواتف الذكية، تقدم لكم مكتبة جرير في جميع فروعها المختلفة بالمملكة العربية السعودية أقوى وأفضل عروضها على تشكيلة مختلفة من الهواتف الذكية الحديثة بأنواعها المختلفة، ومن هذه الماركات العالمية الأيفون وشاومي وسامسونج وهواوي وغيرها من الماركات الأخرى الرائدة في صناعة الهواتف الحديثة، كما توفر مكتبة جرير خدمة تقسيط المشتريات على بعض الماركات وذلك لمدة 36 شهر، كما توفر المكتبة أيضاً فترة ضمان لمدة 24 شهر ما يعادل عامين تقريباً على جميع هواتفها الذكية المتاحة داخل العروض، وجميع الأسعار شاملة الضريبة. عروض مكتبة جرير على الأيفون: يمكنك الحصول على توفير بقيمة 400 ريال سعودي وفترة ضمان لمدة 24 شهر من الوكيل، وذلك عند شرائك هاتف أيفون 12 الآن من مكتبة جرير، يأتي الهاتف بسعة 64 جيجابايت، ويدعم هذا الهاتف الجيل الخامس 5G، توفر مكتبة جرير اللونين الأحمر والأبيض، عند شرائك لهذا الهاتف كاش سوف تحصل عليه بسعر 3399 ريال سعودي بعد الخصم، عند دفعك 158 ريال سعودي سوف يتم تقسيط الهاتف على مدار 36 شهر. عروض جرير على هواتف سامسونج: احصل الآن على هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا بسعر مميز جدا هو 4699 ريال سعودي بعد الخصم. وسعر الهاتف قبل الخصم هو 5399 ريال سعودي، ويتميز الهاتف بسعة تخزين كبيرة 256 جيجابايت. كما يدعم الجيل الخامس 5G، يتوفر بمكتبة جرير اللونين فضي فانتوم ولون آخر رائع هو أسود فانتوم. يأتى مع هذا الهاتف المميز هدايا قيمة بقيمة 1200 ريال سعودي، ويتوفر مع الهاتف فترة ضمان لمدة عامين من الوكيل. متاح بمكتبة جرير هذا الهاتف بالقسط عند دفعك 218 ريال سعودي على مدار 36 شهر. عروض مكتبة جرير على هواتف شاومي: يمكنك طلب هاتف شاومي F3 بوكو من موقع مكتبة جرير بالمملكة. هذا الهاتف الحديث متوفر بجرير الآن باللون الأزرق المحيطي الداكن. يتميز الهاتف بسعة تخزين 256 جيجابايت. ولا ننسى أن الهاتف يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، الهاتف بسعر 1649 ريال سعودي فقط بعد الخصم يأتي الهاتف بفترة ضمان لمدة 24 شهر من الوكيل. الوسوم عمر شويل - جدة مكتبة جرير وأفضل عروضها على أحدث الهواتف الذكية - ثقفني error: Alert: Content is protected !!

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