تراند الفن: سلبية المسحة الثانية للمنتخب الأولمبي وكشف مفاجئ للمنشطات

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - يواصل المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني، تدريباته استعدادًا للسفر إلى طوكيو؛ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل، ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25، وبعدها مواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

وفي بداية اليوم، أجرى الجهاز الفني محاضرة مع اللاعبين ثم حضر وفد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو”، حيث تم خضوع جميع اللاعبين لفحص المنشطات حسب تعليمات اللجنة الأولمبية المصرية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب، تلقى نتيجة المسحة الطبية الثانية للكشف كورونا وجاءت النتيجة سلبية لجميع افراد الجهاز الفني واللاعبين.

وحرص الجهاز الفني على متابعة لقاء منتخب استراليا أمام نيوزيلندا خلال وجودهم في اليابان، باعتبار أن منتخب استراليا يقع في نفس مجموعة مصر في الدورة الأولمبية.

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