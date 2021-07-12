تراند الفن: حبس تشكيل عصابي بتهمة انتحال صفة أفراد شرطة وسرقة 250 ألفًا بكفر الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ من ضبط 5 متهمين بسرقة 250 ألف جنيه، من سيدة بعد انتحالهم صفة أفراد شرطة، في عزبة أبو كيلة التابعة لقرية سد خميس، بمركز سيدي سالم.

البداية عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد تلقيه بلاغا من “ن.ك.ا”، 53 عامًا، ربة منزل، تقيم بعزبة أبو كيلة، التابعة لقرية سد خميس، بمركز سيدي سالم، تتهم فيه 4 أشخاص مجهولين، بسرقة مبلغ 250 ألف جنيه من مسكنها، وكان يرتدي أحدهم زي شرطة، أوهموها بأنهم قوة شرطية، يرغبون بتفتيش المسكن، وعقب انصرافهم اكتشفت سرقة المبلغ المذكور.

فيما شكّل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث لكشف حقيقة الواقعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة، ومداخل، ومخارج العزبة محل الواقعة، تبين بوجود سيارة في وقت ارتكاب الواقعة تحمل لوحات معدنية بمحافظة الغربية.

وبتكثيف عملية الفحص، تبين أن السيارة تعود ملكيتها لمكتب تأجير سيارات بالغربية، أجرها أحد المتهمين، في يوم ارتكاب الواقعة، وهو “أ.م. س”، 47 عامًا، عامل بمصنع طوب، حيث ثبت وجود عقد إيجار للسيارة المستعملة في الجريمة يحمل اسمه، وألقي القبض عليه وبمُواجهته أقر بصحة ما توصّل إليه فريق البحث الجنائي.

كما أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع “أ.خ.أ”، 25 عاما، موظف بشركة مقاولات، “م.إ.س”، 27 عامًا – نجار، و”م.س.م”، 32 عاما، عامل بمصنع طوب، وجميعهم يقيمون بمركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك عن طريق التحريض، والاتفاق مع نجل زوج صاحبة البلاغ “ب.م”، 45 عاما.

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وتم اقتيادهم إلى مركز شرطة سيدي سالم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه جهود فريق البحث، أقروا بارتكاب الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 20853 لسنة 2021 جنح مركز شرطة سيدي سالم.

وبالعرض على نيابة مركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد سالم، مدير نيابة المركز وتحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أمر بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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