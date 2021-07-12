تراند الفن: امتحان اللغة الفرنسية يرسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة في الغربية: عوّضنا عن العربي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - عمت حالة من السعادة والفرحة وسط طلاب الثانوية العامة شعبة علمي بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، عقب انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الثانية “الفرنساوي”، نظرًا لسهولة الامتحان وخلوه من الألغاز.

وأكد طلاب الثانوية العامة في الغربية أن امتحان اليوم جاء سهل جدا عدا سؤال وحيد لكى يفرق بين الطالب والمتميز والطالب العادي.

وقال عمار حمدي، طالب بالصف الثالث الثانوي قسم العلمي 6 بمحافظة الغربية، أن امتحان اللغة الفرنسية اليوم جاء في مستوى الطالب المتوسط حيث جاءت معظم الأسئلة في غاية السهولة عدا بعض النقاط كان يحتاج إلى تركيز كبير قائلا: “عوضنا عن العربي”.

وأدى طلاب الثانوية العامة “الشعبة العلمية” بمراكز ومدن محافظة الغربية في ثان أيام امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد وسط إجراءات امنية واحترازية ووقائية مشددة، حيث يؤدي هذا العام نحو 31 ألفًا و571 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة في 128 لجنة بجميع الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية.

وشدد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش.

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