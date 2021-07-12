تراند الفن: لحظة النطق بالحكم على المتهمين ‎باسم عوض الله والشريف ‎حسن بن زيد في ‎قضية الفتنة بالأردن

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏17 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو لحظة نطق رئيس محكمة قضية “الفتنة” بالأردن على “المتهمين” رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن، في قضية الفتنة. وقررت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، إدانة المتهم في قضية “الفتنة”، باسم عوض الله، بتهمة زعزعة استقرار المجتمع مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة. ووفقًا لقناة “المملكة” الأردنية، أصدرت المحكمة قرارًا بإدانة المتهم الشريف حسن بن زيد بالتهمتين الأولى والثانية أيضًا والحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بالأشغال المؤقتة، وإدانته بتهمة تعاطي المخدرات والحبس لمدة سنة، وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.

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